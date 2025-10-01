01/10/2025
Vereadores do MDB defendem candidatura própria e ‘lançam’ Eber Machado ao governo

As declarações foram feitas de forma espontânea, em meio à ausência de nomes confirmados para a disputa ao governo do Estado em 2026

Durante a sessão desta quarta-feira (1), na Câmara Municipal de Rio Branco, vereadores do MDB reacenderam o debate sobre o papel do partido nas próximas eleições. As declarações foram feitas de forma espontânea, em meio à ausência de nomes confirmados para a disputa ao governo do Estado em 2026.

Éber e Neném Almeida são vereadores do MDB/Foto: Reprodução

O vereador Neném Almeida (MDB) aproveitou sua fala para defender o colega de bancada, Eber Machado (MDB), como alternativa para concorrer ao Palácio Rio Branco. Ele ressaltou a tradição da legenda na política acreana e destacou a necessidade de candidatura própria no próximo pleito.

“O meu candidato a governador é o vereador que mais se destaca nesta Casa: Eber Machado”, afirmou.

Ao justificar a defesa, Neném citou nomes de peso da trajetória emedebista no Acre, como Flaviano Melo, Wagner Salles e Chagas Romão, além de frisar que o partido foi a terceira força mais votada no estado nas últimas eleições de 2022.

Eber Machado respondeu reforçando a relevância do MDB no desenvolvimento do Acre. Ele relembrou feitos da legenda, como a criação da Fundação Hospitalar e programas habitacionais e manifestou interesse pela possibilidade.

“Se tiver que ser eu o candidato, estou preparado, farei melhor que Gladson e Bocalom”, declarou.

Últimas Notícias

