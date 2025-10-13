Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida

Durante o mês dedicado às comemorações do Dia das Crianças, o Via Verde Shopping se transforma em um espaço de alegria, brincadeiras e experiências inesquecíveis para os pequenos. Entre as iniciativas de destaque, o Grupo Social Pela Vida promove, pelo quinto ano consecutivo, a celebração com crianças da Cidade do Povo, que será realizado no dia 25 de outubro, na Vila Trampolim do shopping.

O Via Verde Shopping é o cenário ideal para essa ação, abrindo suas portas e oferecendo uma vivência que muitas crianças sonham em ter. Brincar, se divertir e aproveitar o shopping como qualquer outra criança deixa de ser um desejo distante e passa a se tornar realidade.

Desde 2020, a iniciativa busca despertar nos pequenos sentimentos de acolhimento, alegria e valorização, reforçando a importância de viver uma infância marcada por memórias afetivas. Para muitas dessas crianças, que nunca tiveram acesso a parques de diversões, pula-pula ou sequer entraram em um shopping, o momento vai muito além do entretenimento: torna-se um marco transformador, capaz de criar lembranças duradouras e renovar a esperança.

Neste ano, a proposta é oferecer um Dia das Crianças inesquecível na Vila Trampolim, repleto de risadas, brincadeiras e experiências especiais. E toda a comunidade pode contribuir para que isso aconteça: com somente R$ 20,00, é possível garantir a alegria e o sorriso de uma criança.

A ação conta com o apoio do Via Verde Shopping, da Vila Trampolim e da Biolar, reforçando como a união entre empresas e sociedade pode transformar realidades.

Serviço:

Data: 25 de outubro

Contribuições: via Pix/CNPJ 33.600.477/0001-67 – Banco do Brasil – Grupo Social Pela Vida

Informações: (68) 99923-7024

Instagram: @gspelavida

