Vídeo de “vulto” tentando sair de cemitério intriga internautas nas redes sociais

Um vídeo que circula no Instagram tem despertado curiosidade e medo em muitos internautas. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um suposto vulto parece tentar sair de um cemitério, escalando o muro durante a noite.

Na gravação, um homem que passava pela rua empurrando uma bicicleta se assusta ao perceber o movimento. “Vocês viram isso?”, pergunta ele, visivelmente surpreso. Logo em seguida, tenta entender o que está acontecendo e questiona: “Quem está aí?”.

O vídeo mostra um braço surgindo do muro, como se alguém — ou algo — tentasse pular. No entanto, segundos depois, a figura desaparece sem deixar vestígios, o que intensificou ainda mais o mistério.

A publicação já acumula milhares de visualizações e centenas de comentários de usuários debatendo o que poderia ter acontecido. Enquanto alguns acreditam se tratar de uma montagem, outros afirmam que há algo sobrenatural nas imagens.

