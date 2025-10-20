20/10/2025
Universo POP
Vídeo de “vulto” tentando sair de cemitério intriga internautas nas redes sociais

Homem que passava pelo local se assusta ao ver “braço” tentando escalar o muro

Um vídeo que circula no Instagram tem despertado curiosidade e medo em muitos internautas. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um suposto vulto parece tentar sair de um cemitério, escalando o muro durante a noite.

Na gravação, um homem que passava pela rua empurrando uma bicicleta se assusta ao perceber o movimento. “Vocês viram isso?”, pergunta ele, visivelmente surpreso. Logo em seguida, tenta entender o que está acontecendo e questiona: “Quem está aí?”.

Homem que passava pelo local se assusta ao ver “braço” tentando escalar o muro/Foto: Print

O vídeo mostra um braço surgindo do muro, como se alguém — ou algo — tentasse pular. No entanto, segundos depois, a figura desaparece sem deixar vestígios, o que intensificou ainda mais o mistério.

A publicação já acumula milhares de visualizações e centenas de comentários de usuários debatendo o que poderia ter acontecido. Enquanto alguns acreditam se tratar de uma montagem, outros afirmam que há algo sobrenatural nas imagens.

VEJA:

