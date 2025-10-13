13/10/2025
Universo POP
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento

VÍDEO: fio de energia cai e mata vacas e um touro em propriedade rural de Rio Branco

Em um vídeo enviado ao ContilNet é possível ter dimensão do incidente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um acidente com rede elétrica resultou na morte de quatro animais, três vacas e um touro, na tarde do último domingo (13), em uma propriedade rural, chamada Santa Tereza, localizada no Ramal Plácido de Castro, no bairro Benfica, zona rural de Rio Branco.

O produtor rural lamentou o prejuízo e contou que, por pouco, também não foi atingido | Foto: Cedida

De acordo com o proprietário da área, Auricelio Bezerra, um fio de energia caiu sobre o pasto, atingindo os animais que estavam no local. Ele relatou que o choque foi tão forte que provocou a morte imediata dos bovinos.

Os animais morreram eletrocutados | Foto: Cedida

O produtor rural lamentou o prejuízo e contou que, por pouco, também não foi atingido, conseguindo desviar do fio a tempo de evitar uma tragédia ainda maior.

Em um vídeo enviado ao ContilNet é possível ter dimensão do incidente:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost