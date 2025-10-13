VÍDEO: fio de energia cai e mata vacas e um touro em propriedade rural de Rio Branco

Um acidente com rede elétrica resultou na morte de quatro animais, três vacas e um touro, na tarde do último domingo (13), em uma propriedade rural, chamada Santa Tereza, localizada no Ramal Plácido de Castro, no bairro Benfica, zona rural de Rio Branco.

De acordo com o proprietário da área, Auricelio Bezerra, um fio de energia caiu sobre o pasto, atingindo os animais que estavam no local. Ele relatou que o choque foi tão forte que provocou a morte imediata dos bovinos.

O produtor rural lamentou o prejuízo e contou que, por pouco, também não foi atingido, conseguindo desviar do fio a tempo de evitar uma tragédia ainda maior.

Em um vídeo enviado ao ContilNet é possível ter dimensão do incidente: