Vídeo mostra dezenas de corpos enfileirados após operação no Rio; número de mortos pode chegar a 66

Imagens que circulam nas redes sociais nesta quarta-feira (29) mostram dezenas de corpos enfileirados em uma área de mata no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, após a megaoperação conjunta das polícias Civil e Militar realizada na noite de terça (28). A cena reforça a gravidade da chamada Operação Contenção, que pode ter resultado na maior letalidade da história de ações policiais no estado.

De acordo com informações da Agência Brasil, o balanço oficial aponta a prisão de 81 pessoas — entre elas um dos principais líderes do crime organizado na região, conhecido como Belão — e a apreensão de 93 fuzis, além de pistolas, granadas e mais de 500 quilos de drogas.

Durante a noite, uma kombi chegou ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, transportando seis corpos de moradores da comunidade, encontrados em uma área de mata no Alemão. Esses corpos ainda não foram contabilizados oficialmente entre os mortos da operação.

Se confirmada a relação entre essas mortes e o confronto com as forças de segurança, o número total de mortos chega a 66, tornando a ação a mais letal já registrada no Rio de Janeiro.

A operação, segundo a polícia, teve como objetivo conter o avanço de facções criminosas que disputam o controle do tráfico nas zonas Norte e Leste da capital fluminense. A ação mobilizou helicópteros, blindados e centenas de agentes em uma ofensiva simultânea nos complexos da Penha e do Alemão.

Até o momento, nenhum órgão oficial confirmou a identidade das vítimas nem esclareceu as circunstâncias das mortes que aparecem nas imagens.

A Defensoria Pública e a Ouvidoria da Polícia pediram apuração imediata sobre a operação, que tem gerado forte repercussão nacional e internacional devido ao elevado número de mortos.