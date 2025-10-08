08/10/2025
Vídeo mostra homem assumindo posse de metralhadora feitam em impressão 3D no Acre

Diante da pressão, o homem acabou assumindo a posse da arma

Durante a operação Redentor, deflagrada pela Polícia Civil do Acre nesta semana, um homem que dava abrigo a D. C. de C., conhecido como “Salomão”, apontado como liderança de facção criminosa em Rio Branco, foi confrontado pelos agentes após a localização de uma metralhadora no imóvel.

O homem foi preso durante a operação/Foto: Reprodução

No vídeo que registra o momento da busca, um dos policiais adverte o suspeito de que estava prestando depoimento como testemunha e poderia ser preso em flagrante caso mentisse. “A busca é filmada mesmo, e tu está começando a testemunhar. Se tu mentir, eu vou te prender agora em flagrante. Tu vai dizer aqui se é teu ou é dele. Quem é que dorme nesse quarto? Eu vou descobrir daqui a dois segundos, só que se tu mentir…”, disse o agente.

Diante da pressão, o homem acabou assumindo a posse da arma. “É seu?”, perguntou o policial. “É meu”, respondeu o suspeito. Em seguida, o agente confirmou a prisão em flagrante: “Tá beleza isso, o senhor tá preso”.

Na ação, além da prisão de “Salomão”, a polícia apreendeu a metralhadora equipada com dois carregadores e mira laser, considerada uma novidade pela corporação por ter sido produzida com tecnologia de impressora 3D.

VEJA:

