Embrapa testa palha de café para substituir adubos caros em cidades do Acre

Estudo busca mitigar altos custos logísticos de insumos minerais trazidos de fora do estado/ Foto: Embrapa

Pesquisadores da Embrapa Acre realizaram uma série de visitas técnicas a propriedades rurais no estado para avaliar o potencial de reaproveitamento dos resíduos da cafeicultura. A iniciativa visa mapear alternativas para o uso da casca e da palha do café como fontes orgânicas de nutrientes para o solo, diminuindo a dependência dos cafeicultores locais em relação aos fertilizantes químicos de alto custo.

O levantamento de campo contemplou lavouras localizadas nos municípios de Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima — regiões onde os custos logísticos de transporte elevam substancialmente os preços dos insumos agrícolas tradicionais.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Acre Thiago Viana, o diagnóstico inicial cobriu cinco propriedades rurais. Em Acrelândia, os três produtores rurais consultados já aplicam a casca do café nas próprias lavouras, favorecidos pela proximidade geográfica entre as usinas de beneficiamento e as áreas de plantio.

Por sua vez, nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, além da aplicação direta da palha como condicionador do solo, os produtores apontaram o resíduo como uma promissora fonte de biomassa. A proposta é utilizar o subproduto da secagem para a geração de energia térmica nos próprios secadores de grãos da região, reduzindo custos operacionais com combustíveis tradicionais.