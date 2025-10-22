Vídeo mostra motorista derrubando ladrões em moto durante tentativa de assalto

Imagens mostram o momento em que uma motorista reage a um assalto e joga seu carro contra dois criminosos em uma moto, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (21). O Jeep Renegade da vítima, blindado, prensou os assaltantes contra um canteiro na calçada da Rua Lopes Quintas.

Segundo testemunhas, a motorista percebeu a aproximação dos assaltantes e, em um movimento rápido, acelerou em direção à dupla, que estava armada. Os homens foram atropelados e ficaram presos sob o carro, ainda com capacetes e mochilas.

Policiais militares chegaram poucos minutos depois e algemaram os suspeitos ainda embaixo do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um macaco hidráulico para levantar o carro e retirar os criminosos. Ambos foram socorridos sob custódia e levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde receberam atendimento médico e tiveram alta horas depois.

Após a alta hospitalar, os homens foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Gávea), onde permaneceram em silêncio durante o depoimento. A Polícia Civil confirmou que os dois são oriundos da comunidade da Mangueira, na Zona Norte, e vinham praticando uma série de assaltos na Zona Sul da cidade.

O caso segue em investigação. A motorista, que não se feriu, prestou depoimento e foi liberada. O carro dela sofreu danos na parte dianteira, mas a blindagem impediu que ela fosse atingida durante a ação dos criminosos.

A Polícia apura se há ligação da dupla com outros crimes recentes na região, inclusive em bairros como Lagoa, Leblon e Ipanema.

