17/10/2025
Vídeo: Weverton envia recado à torcida do Palmeiras após lesão na mão

Goleiro sofreu uma fissura e será desfalque no confronto contra o Flamengo neste domingo

O goleiro Weverton, do Palmeiras, sofreu uma fissura na mão e será desfalque importante para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (19/10), pelo Campeonato Brasileiro. A partida, que reúne líder e vice-líder da competição, é considerada uma “final antecipada” na disputa pelo título.

Michael Regan/ FIFA/Getty Images

Em vídeo publicado nas redes sociais do Verdão, o arqueiro falou sobre a lesão e tranquilizou a torcida alviverde:

“Tenho certeza de que quem o Abel escolher vai fazer muito bem, e em breve estarei de volta fazendo o que mais amo, que é jogar futebol. Agora minha função é dar tranquilidade e ajudar de outra forma, com minha liderança no dia a dia e no vestiário”, declarou Weverton.

Substituto será definido por Abel Ferreira

Com a ausência do titular, a vaga no gol deve ser disputada entre Marcelo Lomba e Carlos Miguel.
Lomba atuou em apenas quatro partidas na temporada, enquanto Carlos Miguel ainda aguarda sua estreia com a camisa do Palmeiras.

Weverton, por sua vez, é um dos líderes do elenco, tendo disputado 58 partidas em 2025.

O clube ainda não divulgou o boletim médico oficial sobre o caso. A definição sobre quem será o goleiro titular contra o Flamengo deve ocorrer após o treino desta sexta-feira, quando o departamento médico reavaliará a condição do atleta.

Fonte: Palmeiras / Metrópoles / GE
