14/10/2025
Zequinha se afasta temporariamente do cargo de prefeito por questões de saúde; entenda

Prefeito aguarda resultado de exame para confirmar se doença é COVID-19

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, comunicou em suas redes sociais que estará de repouso nos próximos dias devido a uma gripe intensa que o deixou debilitado. Em vídeo publicado nesta terça-feira, o gestor explicou que está seguindo todas as orientações médicas e aguardando o resultado do exame para confirmar se a doença é COVID-19.

Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima | Foto: ContilNet

“Hoje, terça-feira, passo para desejar uma boa semana, mas também para avisar que estarei ausente do dia a dia por conta de uma gripe muito forte. Estou aguardando o exame para saber se é Covid ou não, então é importante evitar contato com outras pessoas nesse primeiro momento”, disse Zequinha Lima.

O prefeito reforçou que, assim que estiver recuperado, retornará às suas atividades normalmente. Ele aproveitou ainda para desejar boas semanas de trabalho aos moradores da cidade.

O comunicado, compartilhado em vídeo e legenda nas redes sociais do prefeito, recebeu diversas mensagens de apoio e solidariedade da população de Cruzeiro do Sul.

