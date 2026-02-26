26/02/2026
ContilPop
Acreana de Sena Madureira é indicada a “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025

Após brilhar em SPFW e na Paris Fashion Week, a jovem acreana disputa um dos maiores prêmios da moda brasileira

Foto: Reprodução

A modelo acreana Gabby Dobbins está concorrendo ao título de Modelo do Ano no FFW Brasil Fashion Awards 2025, a principal premiação da moda nacional. A atualização mais recente divulgada pelo FFW Brasil, nesta quinta-feira (26), nas redes sociais, listou os semifinalistas em 11 das 16 categorias – e Gabby figura entre os nomes mais fortes da disputa.

Natural de Sena Madureira, no interior do Acre, Gabriely Dobbins vem construindo uma trajetória meteórica no mundo fashion. Após ganhar destaque no Brasil ainda em 2024, quando participou da 57ª São Paulo Fashion Week aos 17 anos, Gabby alcançou projeção internacional ao estrear na Paris Fashion Week em outubro, desfilando com exclusividade para a grife francesa Chloé.

Com traços indígenas herdados da bisavó de etnia Huni Kuî, a jovem modelo rapidamente conquistou a atenção da indústria global. Em entrevistas, ela descreveu sua experiência em Paris como “única e transformadora”, destacando o trabalho intenso e a emoção de marcar presença em uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo.

Além das categorias técnicas, o FFW Brasil Fashion Awards também terá categorias abertas ao voto popular, estimulando a participação da comunidade da moda e dos fãs.

