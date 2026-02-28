Homem é vítima de tentativa de homicídio e tem braço quebrado por tiro ao voltar para casa no interior do Acre

Antônio José da Silva Santana, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (27), enquanto caminhava em via pública no bairro Francisco Peixoto, no município de Brasiléia, no interior do Acre. A vítima foi transferida e deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite deste sábado (28).

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele caminhava em direção à sua residência quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado. O suspeito, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra Antônio.

Mesmo ferido, Antônio José conseguiu chegar até sua casa e pedir ajuda a familiares, que o levaram rapidamente ao Hospital Regional Raimundo Chaar, localizado próximo à residência da vítima.

Na unidade de saúde, os profissionais realizaram os primeiros atendimentos e, durante exame de raio-x, constataram que um dos disparos atingiu o braço esquerdo da vítima, provocando fratura no úmero. Após ser estabilizado, o homem foi transferido para o Pronto-Socorro da capital, onde permanece em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do 5º Batalhão estiveram no hospital para colher informações sobre o ocorrido e, em seguida, realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.

A vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil do Acre para registrar um boletim de ocorrência, e o caso deverá ser investigado como tentativa de homicídio.