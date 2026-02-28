01/03/2026
ContilPop
Homem é vítima de tentativa de homicídio e tem braço quebrado por tiro ao voltar para casa no interior do Acre

Vítima foi atingida no braço, sofreu fratura e precisou ser transferida ao Pronto-Socorro

Homem de 34 anos foi baleado ao voltar para casa, teve fratura no braço e foi transferido ao Pronto-Socorro; caso será investigado pela Polícia Civil.
Vítima foi socorrida inicialmente no hospital regional após ser baleada/ Foto: ContilNet

Antônio José da Silva Santana, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (27), enquanto caminhava em via pública no bairro Francisco Peixoto, no município de Brasiléia, no interior do Acre. A vítima foi transferida e deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco na noite deste sábado (28).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele caminhava em direção à sua residência quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado. O suspeito, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra Antônio.

Homem sofreu fratura no braço esquerdo causada por disparo de arma de fogo/ Foto: ContilNet

Mesmo ferido, Antônio José conseguiu chegar até sua casa e pedir ajuda a familiares, que o levaram rapidamente ao Hospital Regional Raimundo Chaar, localizado próximo à residência da vítima.

Na unidade de saúde, os profissionais realizaram os primeiros atendimentos e, durante exame de raio-x, constataram que um dos disparos atingiu o braço esquerdo da vítima, provocando fratura no úmero. Após ser estabilizado, o homem foi transferido para o Pronto-Socorro da capital, onde permanece em estado de saúde considerado estável.

Caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio/ Foto: ContilNet

Policiais militares do 5º Batalhão estiveram no hospital para colher informações sobre o ocorrido e, em seguida, realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso.

A vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil do Acre para registrar um boletim de ocorrência, e o caso deverá ser investigado como tentativa de homicídio.

