28/02/2026
ContilPop
Quem é o perito encontrado morto debaixo de ponte no Acre; polícia emite nota de pesar

Em nota, a Polícia Civil do Acre (PCAC) manifestou pesar pelo falecimento do perito, integrante do Instituto de Criminalística

Anderson Santos Leão era integrante do Instituto de Criminalística
Anderson Santos Leão era integrante do Instituto de Criminalística/Foto: Reprodução/ContilNet

O perito do Instituto Médico Legal (IML), Anderson Santos Leão, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (28) sob a terceira ponte localizada na Via Verde, trecho da BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Em nota, a Polícia Civil do Acre (PCAC) manifestou pesar pelo falecimento do perito, integrante do Instituto de Criminalística. A instituição afirma que Anderson era um profissional dedicado e comprometido com a missão institucional.

“Anderson Santos Leão prestou relevantes serviços à segurança pública do Acre, com atuação destacada no Núcleo de Informática Forense e no Núcleo de Balística Forense. Sua competência técnica, responsabilidade e espírito colaborativo marcaram sua trajetória na Polícia Civil, deixando um legado de respeito e admiração entre colegas e amigos”, disse a nota.

LEIA TAMBÉM: URGENTE: perito do IML é encontrado morto embaixo de ponte em Rio Branco

A vítima apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a chegar ao local e realizaram o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente e apenas pôde atestar o óbito.

De acordo com informações apuradas, Anderson teria chegado ao local nas primeiras horas da manhã utilizando um veículo de aplicativo. Após desembarcar, ele teria seguido em direção às margens do Rio Acre.

O corpo foi localizado pelo cunhado da vítima, que conseguiu rastrear a localização por meio do aplicativo utilizado na corrida. A arma de fogo pertencente a Anderson foi encontrada ao lado do corpo.

Veja a nota na íntegra:

A Polícia Civil do Estado do Acre comunica, com profundo pesar, o falecimento do perito criminal Anderson Santos Leão, integrante do Instituto de Criminalística, ocorrido neste sábado, 28, em Rio Branco.

Profissional dedicado e comprometido com a missão institucional, Anderson Santos Leão prestou relevantes serviços à segurança pública do Acre, com atuação destacada no Núcleo de Informática Forense e no Núcleo de Balística Forense. Sua competência técnica, responsabilidade e espírito colaborativo marcaram sua trajetória na Polícia Civil, deixando um legado de respeito e admiração entre colegas e amigos.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e companheiros de trabalho, rogando a Deus que conceda conforto e força a todos.

José Henrique Maciel Ferreira
Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre

Mário Sandro Martins
Diretor do Departamento de Polícia Técnica-Científica

João Thiago Maciel Marinheiro
Diretor do Instituto de Criminalística

Últimas Notícias

