Ufac abre seleção para cadastro de reserva do Pibid com bolsa de R$1 mil para professores

Docentes da rede pública de ensino terão mais oportunidade. Isso porque a Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu seleção para cadastro de reserva de professores supervisores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), com bolsa mensal de R$ 1,1 mil.

As inscrições estão abertas até 1º de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, além disso, o edital é voltado a docentes da rede pública de Rio Branco que atuem nas escolas parceiras do programa.

Ainda segundo o documento, o processo prevê apenas formação de cadastro de reserva, ou seja, a convocação depende da disponibilidade de vagas e de orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável pelo financiamento.

O Pibid integra a política nacional de formação de professores do Ministério da Educação e busca aproximar estudantes de licenciatura da prática em sala de aula. No caso dos supervisores, cabe acompanhar entre seis e nove bolsistas por núcleo, orientando atividades pedagógicas nas escolas.

Quem pode participar

Podem se candidatar professores com licenciatura na área do núcleo pretendido, ao menos dois anos de experiência no magistério da educação básica e atuação efetiva na escola parceira. Também é exigida disponibilidade mínima de 30 horas mensais para as atividades do programa.

Excepcionalmente, na ausência de professores efetivos inscritos, docentes temporários poderão ser admitidos, desde que cumpram os requisitos.

Entre os núcleos previstos estão Língua Portuguesa, Matemática e Química, com atuação em escolas estaduais da capital.

Bolsa e duração

A bolsa de supervisão é de R$ 1,1 mil mensais, paga diretamente ao professor selecionado. O projeto institucional da Ufac tem duração prevista de até 24 meses, mas o pagamento está condicionado à disponibilidade orçamentária da Capes e pode sofrer alterações.

O edital também estabelece regras rígidas para acúmulo de bolsas: não é permitido receber simultaneamente auxílios da Capes, do FNDE ou do CNPq, salvo autorização expressa. Débitos anteriores com a Capes também impedem a participação.

Prazos apertados

O cronograma é enxuto. O resultado preliminar será divulgado em 2 de março, com prazo para recursos no dia seguinte. A lista final está prevista para 4 de março.

A seleção será feita em duas etapas: análise documental (eliminatória) e avaliação de currículo, com pontuação para formação acadêmica, experiência profissional e participação em atividades científicas.

Embora a aprovação não garanta convocação imediata, a inclusão no cadastro de reserva habilita o docente a assumir eventual vaga ao longo da vigência do edital, que se estende até julho de 2026.