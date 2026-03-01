1ª Corrida da Maçonaria abre inscrições e une esporte e solidariedade no Acre

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Maçonaria do Estado do Acre, iniciativa inédita que promete movimentar Rio Branco com uma proposta que alia prática esportiva e ação solidária. O evento está marcado para o dia 28 de junho, com largada prevista para as 6h, no Quadrilhódromo, localizado no 2º Distrito da capital.

A corrida contará com dois percursos, de 5 km e 10 km, permitindo a participação tanto de atletas experientes quanto de iniciantes. A expectativa da organização é reunir um público diversificado, incentivando hábitos saudáveis e promovendo integração entre os participantes.

A iniciativa é promovida pelo Grande Oriente do Brasil Acre e pela Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, em parceria com a empresa Pacerun. Além disso, o evento também tem caráter social, uma vez que os inscritos deverão contribuir com 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a ações filantrópicas no estado.

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Na ocasião, a corrida reforça o compromisso das instituições envolvidas com a promoção do bem-estar e da solidariedade, ampliando o alcance de iniciativas que beneficiam a comunidade. Portanto, a proposta vai além da atividade física, buscando impactar diretamente famílias em situação de vulnerabilidade.

Com vagas limitadas, a organização orienta que os interessados realizem a inscrição o quanto antes para garantir participação. A adesão antecipada é recomendada devido à expectativa de grande procura pelo evento, considerado um dos primeiros do tipo com esse formato no estado.

As inscrições estão disponíveis de forma online, facilitando o acesso dos participantes e permitindo maior alcance da iniciativa.