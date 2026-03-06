8º BPM promove café da manhã em homenagem às policiais femininas pelo Dia da Mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) realizou, nesta sexta-feira (06), um café da manhã especial em homenagem às policiais femininas que atuam na unidade. O encontro foi marcado por momentos de reconhecimento, integração e valorização das mulheres que fazem parte da corporação.

A iniciativa reuniu as policiais militares do batalhão em um momento de confraternização, destacando a importância do trabalho desempenhado por elas no dia a dia da segurança pública. Durante a homenagem, foram ressaltados o compromisso, a dedicação e a responsabilidade com que as profissionais exercem suas funções, muitas vezes conciliando a rotina da profissão com os desafios da vida pessoal. Além de celebrar o Dia da Mulher, o encontro também serviu para reforçar o reconhecimento da Polícia Militar ao papel cada vez mais presente das mulheres dentro da instituição.

A participação feminina tem ganhado espaço ao longo dos anos, contribuindo não apenas para o fortalecimento das ações policiais, mas também para uma atuação mais humanizada no atendimento à população.

Segundo a organização do evento, o momento foi pensado como forma de agradecer e valorizar as policiais que diariamente vestem a farda e desempenham um papel fundamental na proteção da sociedade.

A homenagem reforça o reconhecimento da importância da presença feminina na corporação, destacando que o trabalho das mulheres tem sido essencial para o crescimento e a evolução da Polícia Militar. A ação contou com a organização da assessoria do 8º BPM.