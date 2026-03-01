01/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai

8º BPM reforça presença do Estado com operação fluvial nos rios Iaco e Macauã, em Sena Madureira

Ação intensifica policiamento em comunidades ribeirinhas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
8º BPM reforça presença do Estado com operação fluvial
8º BPM reforça presença do Estado com operação fluvial/Foto: 8ºBPM

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8ºBPM, divulgou um vídeo detalhando os bastidores da operação fluvial realizada no último sábado (28) nos rios Iaco e Macauã, situados na zona rural de Sena Madureira.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Conforme a corporação, a ação teve como principal objetivo reforçar o policiamento nas comunidades ribeirinhas, ampliando a presença do Estado em áreas de difícil acesso. Durante o patrulhamento, foram realizadas abordagens a embarcações que trafegavam pelos rios, além de orientações aos condutores quanto às normas de segurança e à regularidade da documentação.

LEIA TAMBÉM: Mês da mulher: vendendo salgados, moradora de Sena Madureira criou e garantiu formação dos 5 filhos

Além das fiscalizações, os policiais também visitaram famílias que vivem ao longo dos rios, ouvindo demandas e reforçando o compromisso da instituição com a segurança da população rural. A iniciativa busca não apenas coibir práticas ilícitas, mas também fortalecer a relação entre a Polícia Militar e os moradores da região.

Segundo o 8º BPM, operações fluviais devem continuar ocorrendo de forma periódica, como parte do planejamento estratégico de segurança pública no município.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.