8º BPM reforça presença do Estado com operação fluvial nos rios Iaco e Macauã, em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8ºBPM, divulgou um vídeo detalhando os bastidores da operação fluvial realizada no último sábado (28) nos rios Iaco e Macauã, situados na zona rural de Sena Madureira.

Conforme a corporação, a ação teve como principal objetivo reforçar o policiamento nas comunidades ribeirinhas, ampliando a presença do Estado em áreas de difícil acesso. Durante o patrulhamento, foram realizadas abordagens a embarcações que trafegavam pelos rios, além de orientações aos condutores quanto às normas de segurança e à regularidade da documentação.

Além das fiscalizações, os policiais também visitaram famílias que vivem ao longo dos rios, ouvindo demandas e reforçando o compromisso da instituição com a segurança da população rural. A iniciativa busca não apenas coibir práticas ilícitas, mas também fortalecer a relação entre a Polícia Militar e os moradores da região.

Segundo o 8º BPM, operações fluviais devem continuar ocorrendo de forma periódica, como parte do planejamento estratégico de segurança pública no município.