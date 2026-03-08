Ação especial de Dia da Mulher presenteia moradora com dia de beleza em Cruzeiro do Sul

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, uma ação solidária realizada em Cruzeiro do Sul proporcionou um dia especial para uma moradora da cidade. Escolhida de forma aleatória durante a iniciativa, Dona Rafaela foi presenteada com um dia completo de cuidados de beleza e bem-estar.

A proposta da ação foi oferecer mais do que um presente simbólico. Durante todo o dia, a equipe responsável acompanhou Dona Rafaela em diferentes atividades voltadas ao cuidado pessoal, com o objetivo de valorizar sua autoestima e proporcionar um momento dedicado exclusivamente a ela.

A iniciativa incluiu produção completa, com escolha de roupas, maquiagem, cuidados com o cabelo e unhas, além de acompanhamento durante todo o processo para garantir que a participante se sentisse acolhida e confortável.

A ação contou com o apoio de diversos parceiros da cidade. O look utilizado por Dona Rafaela foi disponibilizado pela Bella Boutique. Os serviços de cabelo e unhas foram realizados pela equipe da DC Beauty Therapy, enquanto a maquiagem profissional ficou por conta da maquiadora Aldenisia Dantas.

A iniciativa também recebeu apoio institucional da vereadora Valéria Lima e do gabinete do deputado Pedro Longo na região do Juruá, além da participação da Rede Cipó.

Segundo os organizadores, a proposta da ação foi demonstrar que valorizar as mulheres também passa por gestos de reconhecimento, cuidado e respeito. A iniciativa buscou destacar a importância de fortalecer a autoestima e lembrar que cada mulher merece atenção, dignidade e oportunidades para se sentir valorizada.

A ação fez parte das atividades realizadas na cidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Veja o vídeo: