Ação especial de Dia da Mulher presenteia moradora com dia de beleza em Cruzeiro do Sul

A proposta da ação foi oferecer mais do que um presente simbólico

Ação especial de Dia da Mulher
Ação especial de Dia da Mulher/Foto: Reprodução

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, uma ação solidária realizada em Cruzeiro do Sul proporcionou um dia especial para uma moradora da cidade. Escolhida de forma aleatória durante a iniciativa, Dona Rafaela foi presenteada com um dia completo de cuidados de beleza e bem-estar.

A proposta da ação foi oferecer mais do que um presente simbólico. Durante todo o dia, a equipe responsável acompanhou Dona Rafaela em diferentes atividades voltadas ao cuidado pessoal, com o objetivo de valorizar sua autoestima e proporcionar um momento dedicado exclusivamente a ela.

A iniciativa incluiu produção completa, com escolha de roupas, maquiagem, cuidados com o cabelo e unhas, além de acompanhamento durante todo o processo para garantir que a participante se sentisse acolhida e confortável.

A ação contou com o apoio de diversos parceiros da cidade. O look utilizado por Dona Rafaela foi disponibilizado pela Bella Boutique. Os serviços de cabelo e unhas foram realizados pela equipe da DC Beauty Therapy, enquanto a maquiagem profissional ficou por conta da maquiadora Aldenisia Dantas.

A iniciativa também recebeu apoio institucional da vereadora Valéria Lima e do gabinete do deputado Pedro Longo na região do Juruá, além da participação da Rede Cipó.

Segundo os organizadores, a proposta da ação foi demonstrar que valorizar as mulheres também passa por gestos de reconhecimento, cuidado e respeito. A iniciativa buscou destacar a importância de fortalecer a autoestima e lembrar que cada mulher merece atenção, dignidade e oportunidades para se sentir valorizada.

A ação fez parte das atividades realizadas na cidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

 

Veja o vídeo: 

