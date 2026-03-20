20/03/2026
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Acidente com motocicleta deixa criança ferida em Sena Madureira

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Acidente com motocicleta deixa criança ferida em Sena Madureira
Reprodução

Uma ocorrência registrada na manhã desta sexta-feira (20) chamou a atenção de moradores em Sena Madureira. Uma criança ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta nas imediações da Escola Euclides Feitosa Cavalcante, no bairro Ana Vieira.

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Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu no momento em que a criança se dirigia para a escola. Ainda não há confirmação sobre a dinâmica da colisão.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para controlar o trânsito e garantir a segurança da área até a chegada do atendimento médico.

Após receber os primeiros socorros, a criança foi encaminhada ao hospital do município. O estado de saúde não havia sido informado até a última atualização.

As autoridades devem investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

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