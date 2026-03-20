Acidente com motocicleta deixa criança ferida em Sena Madureira

Uma ocorrência registrada na manhã desta sexta-feira (20) chamou a atenção de moradores em Sena Madureira. Uma criança ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta nas imediações da Escola Euclides Feitosa Cavalcante, no bairro Ana Vieira.

Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu no momento em que a criança se dirigia para a escola. Ainda não há confirmação sobre a dinâmica da colisão.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para controlar o trânsito e garantir a segurança da área até a chegada do atendimento médico.

Após receber os primeiros socorros, a criança foi encaminhada ao hospital do município. O estado de saúde não havia sido informado até a última atualização.

As autoridades devem investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.