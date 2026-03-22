Acidente na Isaura Parente envolve família e motorista de aplicativo

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (22), na Rua Isaura Parente, nas proximidades do Elevado Mamédio Bittar, em Rio Branco. A colisão envolveu um veículo Chevrolet Prisma, de cor preta, e um carro de transporte por aplicativo, resultando em danos materiais nos automóveis.
De acordo com informações, o motorista do Prisma seguia pela via acompanhado de sua esposa, que está no sétimo mês de gestação, e do filho do casal, um bebê de apenas 11 meses. A família foi surpreendida pela manobra do outro condutor envolvido na ocorrência.
Causa do acidente
Relatos indicam que o motorista de aplicativo teria se distraído ao olhar rapidamente para o celular para conferir o sistema de corridas. Sem notar a presença do Prisma à sua frente, o condutor não conseguiu frear a tempo, causando a batida.
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O trânsito na região da Isaura Parente apresentou lentidão momentânea devido aos veículos parados na pista, mas foi normalizado logo em seguida.