Acre inicia 2026 com corte de 892 vagas formais e serviços lideram perdas

O Acre fechou janeiro de 2026 com saldo negativo de 892 vagas com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta terça-feira, 3, no Painel de Informações do Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é fruto de 3.810 admissões frente a 4.702 desligamentos no período, o que representa retração no número de vínculos formais no estado.

Mesmo com o desempenho negativo no primeiro mês do ano, o estoque total de empregos formais no Acre atingiu 114.928 vínculos ativos, de acordo com o levantamento oficial.

Os números mostram que o setor de Serviços foi o principal responsável pelo saldo negativo, com fechamento de 715 postos de trabalho. O Comércio também registrou recuo, com menos 158 vagas, seguido pela Construção, que perdeu 51 postos formais. A Agropecuária apresentou retração mais discreta, com saldo negativo de três vagas.

Na direção oposta, a Indústria foi o único grande grupamento econômico a encerrar janeiro com resultado positivo. O setor gerou 35 novos postos de trabalho com carteira assinada no estado.

O Novo Caged consolida informações enviadas pelas empresas ao governo federal e é considerado o principal indicador mensal do comportamento do emprego formal no país.