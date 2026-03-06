06/03/2026
ContilPop
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa

Acre tem mais de 22% da população carcerária formada por presos sem condenação definitiva

Indicador mostra proporção de pessoas presas provisoriamente no sistema penitenciário dos estados brasileiros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Indicador analisa a proporção de presos provisórios, ou seja, pessoas que estão privadas de liberdade. Foto: Reprodução

O Acre registra 22,8% da população prisional composta por presos sem condenação definitiva, segundo dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), nesta quinta-feira (5), nas redes sociais. O estado aparece na 13ª posição entre as 27 unidades da federação, ocupando uma faixa intermediária no levantamento nacional.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O indicador analisa a proporção de presos provisórios, ou seja, pessoas que estão privadas de liberdade enquanto aguardam julgamento, em relação ao total da população carcerária. Esse grupo inclui indivíduos que ainda não tiveram condenação definitiva na Justiça.

No ranking, Rondônia lidera com a menor proporção, com 10,4% de presos nessa condição. Em seguida aparecem Paraná (12,4%) e Roraima (14,5%). Já entre os estados com os maiores percentuais estão Bahia (42,8%), Piauí (41,7%) e Pernambuco (39,4%).

Acre ficou no meio do ranking, segundo CLP. Foto: Reprodução/Redes sociais

LEIA TAMBÉM: Acre fica na 26ª posição em ranking nacional de infraestrutura, aponta levantamento do CLP

De acordo com os organizadores do levantamento, o indicador busca ajudar a compreender o funcionamento do sistema de justiça criminal e o tempo de resposta dos processos judiciais, além de apontar possíveis gargalos estruturais que influenciam a gestão do sistema penitenciário.

A metodologia considera que a população prisional total é formada pela soma de três grupos: presos provisórios, presos já sentenciados (nos regimes fechado, semiaberto e aberto) e pessoas submetidas a medidas de segurança, como internação ou tratamento ambulatorial.

O levantamento faz parte do Ranking de Competitividade dos Estados, que reúne indicadores de diferentes áreas para comparar políticas públicas e desempenho administrativo entre as unidades da federação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.