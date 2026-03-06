Acre tem mais de 22% da população carcerária formada por presos sem condenação definitiva

O Acre registra 22,8% da população prisional composta por presos sem condenação definitiva, segundo dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), nesta quinta-feira (5), nas redes sociais. O estado aparece na 13ª posição entre as 27 unidades da federação, ocupando uma faixa intermediária no levantamento nacional.

O indicador analisa a proporção de presos provisórios, ou seja, pessoas que estão privadas de liberdade enquanto aguardam julgamento, em relação ao total da população carcerária. Esse grupo inclui indivíduos que ainda não tiveram condenação definitiva na Justiça.

No ranking, Rondônia lidera com a menor proporção, com 10,4% de presos nessa condição. Em seguida aparecem Paraná (12,4%) e Roraima (14,5%). Já entre os estados com os maiores percentuais estão Bahia (42,8%), Piauí (41,7%) e Pernambuco (39,4%).

De acordo com os organizadores do levantamento, o indicador busca ajudar a compreender o funcionamento do sistema de justiça criminal e o tempo de resposta dos processos judiciais, além de apontar possíveis gargalos estruturais que influenciam a gestão do sistema penitenciário.

A metodologia considera que a população prisional total é formada pela soma de três grupos: presos provisórios, presos já sentenciados (nos regimes fechado, semiaberto e aberto) e pessoas submetidas a medidas de segurança, como internação ou tratamento ambulatorial.

O levantamento faz parte do Ranking de Competitividade dos Estados, que reúne indicadores de diferentes áreas para comparar políticas públicas e desempenho administrativo entre as unidades da federação.