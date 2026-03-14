14/03/2026
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Acreana de 52 anos desaparece durante viagem a São Paulo e família pede ajuda para encontrá-la

Contatos para informações: (47) 99907-1623, (68) 99959-7882 ou (68) 99211-4931

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Família procura acreana de 52 anos que desapareceu durante viagem a São Paulo
Família procura acreana de 52 anos que desapareceu durante viagem a São Paulo | Foto: Reprodução

Familiares buscam ajuda com qualquer informação que leve ao paradeiro da acreana Maria Madalena Nascimento Vaz, de 52 anos, desaparecida desde o dia 17 de fevereiro, na capital São Paulo. O último contato com ela ocorreu na zona leste, onde teria sido vista pela última vez.

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Maria Madalena estaria em viagem e se preparava para retornar ao Acre quando desapareceu. Desde então, parentes não conseguiram mais estabelecer contato, o que aumentou a preocupação, principalmente devido ao fato de ela fazer uso de medicação controlada e necessitar de acompanhamento contínuo.

A mulher é descrita como parda, com cerca de 1,60 metro de altura e cabelos cacheados. Familiares mobilizam redes sociais e pedidos públicos na tentativa de obter qualquer pista que ajude nas buscas.

Quem tiver informações que possam contribuir para a localização de Maria Madalena pode entrar em contato pelos telefones (47) 99907-1623, (68) 99959-7882 ou (68) 99211-4931.

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