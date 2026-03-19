Rio Branco e Santa Cruz vão decidir o título do Acreanão 2026

A final do Campeonato Acreano de Futebol 2026 já está definida e promete fortes emoções: Rio Branco Football Club e Santa Cruz vão disputar o título estadual desta temporada. As vagas na decisão foram confirmadas na noite desta quarta-feira (18), após confrontos equilibrados nas semifinais.

O Rio Branco garantiu sua classificação ao vencer o Galvez Esporte Clube por 2 a 1, em uma partida marcada por intensidade. Já o Santa Cruz carimbou seu passaporte para a final ao derrotar o Humaitá Futebol Clube por 1 a 0, em um duelo mais truncado e decidido nos detalhes.

A decisão coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas, cada uma com sua estratégia e estilo de jogo. De um lado, o Rio Branco, tradicional força do futebol acreano, busca reafirmar seu protagonismo e levantar mais um troféu estadual. Do outro, o Santa Cruz tenta surpreender e conquistar um título histórico, consolidando sua campanha consistente ao longo da competição.

Além da disputa pelo troféu, a final também representa vitrine para jogadores e comissões técnicas, podendo influenciar futuras oportunidades em competições regionais e nacionais.

A Federação de Futebol do Acre ainda deve confirmar datas, horários e local das partidas decisivas. A expectativa é de grande presença de torcedores e clima de decisão dentro e fora de campo.