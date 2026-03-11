Adolescente armado que atuava como “segurança” de bairro é apreendido pela PM em Rio Branco

Um adolescente identificado pelas iniciais M. S. C., de 15 anos, foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (11), dentro de uma residência localizada na Rua 11 de Fevereiro, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por policiais militares do Tático do 2º Batalhão, a equipe realizava patrulhamento na região com o objetivo de prevenir crimes relacionados a organizações criminosas, quando recebeu uma denúncia de um morador — que preferiu não se identificar por medo de represálias — informando que havia um indivíduo vestindo camisa de time e portando uma arma de fogo na Rua 11 de Fevereiro.

De posse das informações, a guarnição se deslocou rapidamente até o endereço indicado e avistou o adolescente com as mesmas características descritas na denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, o menor, que estava com um volume na cintura, virou de costas e começou a caminhar mais rápido. Em seguida, ao notar que seria abordado, correu e entrou em uma residência que estava com o portão aberto.

Segundo os policiais, o adolescente ainda tentou esconder um revólver calibre 38, municiado, dentro de uma saca de milho. Os militares realizaram o acompanhamento e entraram no imóvel, conseguindo abordar o menor logo em seguida.

Durante a abordagem, o adolescente confessou que estava armado e revelou onde havia escondido o revólver. Durante as buscas, os policiais encontraram a arma de fogo e, além das munições que estavam no tambor do revólver, localizaram mais 17 munições intactas de calibre 38, totalizando 23 munições.

Ao ser questionado sobre o motivo de estar armado, o menor relatou que fazia a chamada “contenção”, ou seja, atuava como uma espécie de “segurança” do bairro, com a função de avisar e impedir uma possível invasão de facção rival, já que, segundo ele, a região é marcada por constantes confrontos entre grupos criminosos.

Diante da situação, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o revólver e as 23 munições, para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Na unidade policial, foi constatado que o menor não possuía passagens anteriores pela Justiça, sendo esta a primeira apreensão registrada em seu nome.