12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

Adolescente armado que atuava como “segurança” de bairro é apreendido pela PM em Rio Branco

Ocorrência na região do Segundo Distrito de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Adolescente armado que atuava como “segurança” de bairro
Adolescente armado que atuava como “segurança” de bairro/Foto: ContilNet

Um adolescente identificado pelas iniciais M. S. C., de 15 anos, foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (11), dentro de uma residência localizada na Rua 11 de Fevereiro, no bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com informações repassadas por policiais militares do Tático do 2º Batalhão, a equipe realizava patrulhamento na região com o objetivo de prevenir crimes relacionados a organizações criminosas, quando recebeu uma denúncia de um morador — que preferiu não se identificar por medo de represálias — informando que havia um indivíduo vestindo camisa de time e portando uma arma de fogo na Rua 11 de Fevereiro.

De posse das informações, a guarnição se deslocou rapidamente até o endereço indicado e avistou o adolescente com as mesmas características descritas na denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, o menor, que estava com um volume na cintura, virou de costas e começou a caminhar mais rápido. Em seguida, ao notar que seria abordado, correu e entrou em uma residência que estava com o portão aberto.

LEIA TAMBÉM: Acre registra aumento de casos de síndrome respiratória grave e médica alerta para vacinação

Segundo os policiais, o adolescente ainda tentou esconder um revólver calibre 38, municiado, dentro de uma saca de milho. Os militares realizaram o acompanhamento e entraram no imóvel, conseguindo abordar o menor logo em seguida.

O adolescente ainda tentou esconder um revólver calibre 38

O adolescente ainda tentou esconder um revólver calibre 38/Foto: ContilNet

Durante a abordagem, o adolescente confessou que estava armado e revelou onde havia escondido o revólver. Durante as buscas, os policiais encontraram a arma de fogo e, além das munições que estavam no tambor do revólver, localizaram mais 17 munições intactas de calibre 38, totalizando 23 munições.

Ao ser questionado sobre o motivo de estar armado, o menor relatou que fazia a chamada “contenção”, ou seja, atuava como uma espécie de “segurança” do bairro, com a função de avisar e impedir uma possível invasão de facção rival, já que, segundo ele, a região é marcada por constantes confrontos entre grupos criminosos.

Diante da situação, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o revólver e as 23 munições, para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Na unidade policial, foi constatado que o menor não possuía passagens anteriores pela Justiça, sendo esta a primeira apreensão registrada em seu nome.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.