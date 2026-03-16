17/03/2026
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Tragédia no interior: adolescente de 17 anos morre após explosão de micro-ondas em restaurante; veja

Jovem sofreu queimaduras graves e não resistiu

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Adolescente de 17 anos morre após explosão de micro-ondas
Adolescente de 17 anos morre após explosão de micro-ondas/Foto: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos morreu após a explosão de um micro-ondas dentro de um restaurante na cidade de Guatapará, no interior de São Paulo, no último sábado (14). O caso também deixou uma mulher de 29 anos ferida.

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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, um frasco contendo líquido inflamável estava próximo ao eletrodoméstico no momento da explosão. O material também teria sido atingido e explodiu, provocando queimaduras nas vítimas.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram que as vítimas já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao pronto-socorro da região.

A adolescente foi identificada como Ana Beatriz Amâncio Bibó, que trabalhava como ajudante de cozinha no restaurante. Ela sofreu queimaduras em várias partes do corpo e chegou a ser internada no Hospital das Clínicas, onde permaneceu em tratamento até a noite de domingo (15), mas não resistiu aos ferimentos.

A segunda vítima, uma mulher de 29 anos, também ficou ferida na explosão. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

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A Escola Estadual Gavino Virdes, onde Ana Beatriz estudava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte da estudante e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

“Neste momento de profunda tristeza, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com Ana Beatriz”, destacou a instituição.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias da explosão.

Metrópoles

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