Tragédia no interior: adolescente de 17 anos morre após explosão de micro-ondas em restaurante; veja

Uma adolescente de 17 anos morreu após a explosão de um micro-ondas dentro de um restaurante na cidade de Guatapará, no interior de São Paulo, no último sábado (14). O caso também deixou uma mulher de 29 anos ferida.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, um frasco contendo líquido inflamável estava próximo ao eletrodoméstico no momento da explosão. O material também teria sido atingido e explodiu, provocando queimaduras nas vítimas.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram que as vítimas já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao pronto-socorro da região.

A adolescente foi identificada como Ana Beatriz Amâncio Bibó, que trabalhava como ajudante de cozinha no restaurante. Ela sofreu queimaduras em várias partes do corpo e chegou a ser internada no Hospital das Clínicas, onde permaneceu em tratamento até a noite de domingo (15), mas não resistiu aos ferimentos.

A segunda vítima, uma mulher de 29 anos, também ficou ferida na explosão. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

A Escola Estadual Gavino Virdes, onde Ana Beatriz estudava, publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte da estudante e prestando solidariedade aos familiares e amigos.

“Neste momento de profunda tristeza, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidade de conviver com Ana Beatriz”, destacou a instituição.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias da explosão.

Metrópoles