11/03/2026
ContilPop
Alunos do terceiro ano promovem rifa do Mês da Mulher para arrecadar recursos para formatura

Ação organizada por estudantes

Alunos do terceiro ano promovem rifa do Mês da Mulher
Alunos do terceiro ano promovem rifa do Mês da Mulher/Foto: Divulgação

Alunos do terceiro ano do curso técnico em Redes de Computadores estão promovendo uma rifa especial em alusão ao mês dedicado às mulheres. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a formatura da turma.

A ação é organizada por estudantes do 3º ano do curso técnico em Redes de Computadores do Instituto Federal do Acre (IFAC), campus Rio Branco.

De acordo com a divulgação, o primeiro prêmio será um serviço de manicure e pedicure. O segundo lugar receberá um design de sobrancelhas com aplicação de henna. Já o terceiro prêmio será um valor de R$ 100 via Pix.

A ação é organizada por estudantes do 3º ano do curso técnico em Redes de Computadores

A ação é organizada por estudantes do 3º ano do curso técnico em Redes de Computadores/Foto: Divulgação

Como participar

Os interessados podem adquirir números da rifa por valores acessíveis. Cada número custa R$ 3, e também há a opção de comprar dois números por R$ 5.

A venda dos bilhetes está sendo realizada por meio das redes sociais. Para participar ou obter mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo Instagram @trojan.ifac.

Segundo os estudantes, a iniciativa busca mobilizar amigos, familiares e a comunidade para contribuir com a realização da formatura da turma do curso técnico em Redes de Computadores do Instituto Federal do Acre, em Rio Branco.

