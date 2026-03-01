01/03/2026
ContilPop
Alysson Bestene diz que ato é “chamamento da nação” e defende manifestações pacíficas

Alysson Bestene afirma que movimento representa despertar de consciência e reforça que “quem manda no Brasil é o povo”

Alysson Bestene discursou no ato “Acorda Brasil”, defendeu mobilização pacífica, criticou Justiça e afirmou que movimento é chamamento da nação.
Alysson Bestene discursou no ato “Acorda Brasil”/ Foto: ContilNet

Durante o ato “Acorda Brasil”, realizado neste domingo (1º) no Lago do Amor, em Rio Branco, o vice-prefeito Alysson Bestene afirmou que a mobilização representa um “chamamento da nação” e defendeu a participação popular como instrumento de defesa da liberdade.

Em discurso ao público, Bestene agradeceu a presença dos apoiadores e destacou que o movimento vai além de um grupo político específico. “Não é um chamamento nosso, é um chamamento da nação”, declarou, ressaltando a importância da mobilização para a cidade, para o Acre e para o Brasil.

Alysson Bestene defendeu mobilização pacífica, criticou Justiça/ Foto: ContilNet

O vice-prefeito enfatizou que a manifestação não tem caráter de ódio, mas sim de conscientização. “Não se trata de um movimento movido por ódio. É um movimento de consciência, de despertar da consciência”, afirmou.

Segundo ele, a defesa da liberdade deve ocorrer por meio de atos pacíficos e dentro dos direitos garantidos pela Constituição. “Liberdade a gente luta com a nossa manifestação. Manifestação pacífica, pelo nosso direito de liberdade e nosso senso de justiça”, disse.

Alysson Bestene afirmou que movimento é chamamento da nação/ Foto: ContilNet

Bestene também criticou o que classificou como falta de imparcialidade no sistema de Justiça brasileiro e incentivou o engajamento popular. “Quem manda no Brasil é o povo”, afirmou, sendo acompanhado pelos manifestantes que repetiram a frase em coro.

O ato reuniu lideranças políticas e apoiadores da direita na capital acreana, com discursos voltados à mobilização social e à defesa de mudanças no cenário político nacional.

 

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

