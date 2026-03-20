20/03/2026
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Alysson exalta dedicação de colaboradores na entrega do Elevado: “Muito suor”

Durante o seu discurso, destacou que a obra não é apenas aço, ferro e concreto

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Alysson afirmou que a gestão trabalhou com responsabilidade o dinheiro público
Alysson afirmou que a gestão trabalhou com responsabilidade o dinheiro público | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, inaugurou o Elevado Mamedio Bittar, nesta sexta-feira (20), ao lado do prefeito Tião Bocalom e demais autoridades.

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Durante o seu discurso na inauguração do Elevado Mamedio Bittar, destacou que a obra não é apenas aço, ferro e concreto.

“Aqui teve suor, dia e noite, de mais de 200 colaboradores que passaram ao longo dessa obra, que colocaram o seu amor, seu sentimento aqui. Tem sentimento nessa obra, que a gente pode ultrapassar essas barreiras de desafio”, disse.

Alysson afirmou que a gestão trabalhou com responsabilidade o dinheiro público.

“Tem um carinho, um amor pelas pessoas, porque meu amigo prefeito Tião Bocalom, quando nós assumimos a prefeitura, quando nós nos colocamos nessa condição de ir nas ruas, pedir a oportunidade para o segundo mandato ir ao seu lado, como seu vice, eu sempre falava que nós convergíamos nesse mesmo princípio cristão de servir o próximo e aqui nessa obra a gente vê cada detalhe graças ao prefeito”, disse.

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