ANP descarta risco de desabastecimento de diesel no Brasil e garante oferta até abril

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) descartou o risco de desabastecimento de óleo diesel no Brasil e afirmou que há oferta suficiente para atender à demanda nacional nos próximos meses.

De acordo com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Renato Dutra, o país conta com volume disponível tanto por meio da produção interna quanto pelas importações. Segundo ele, o abastecimento está garantido ao menos até abril.

Na ocasião, o representante destacou que não há falta do produto no mercado nacional e que o governo tem monitorado possíveis irregularidades. Ele afirmou ainda que medidas estão sendo adotadas para coibir práticas abusivas, como aumento injustificado de preços ou recusa na oferta do combustível.

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Além disso, Dutra ressaltou que a orientação é acompanhar de perto a atuação dos agentes do setor, com o objetivo de assegurar o equilíbrio no fornecimento e evitar distorções no mercado.

A declaração ocorre em meio a preocupações recentes sobre a oferta de combustíveis no país, especialmente diante de oscilações no cenário internacional. Contudo, segundo a ANP, o Brasil mantém condições de atender à demanda sem risco de escassez no curto prazo.

Globo News