Após se filiar ao Solidariedade, Velloso vai comandar federação no Acre: “Entrar para ganhar”

O deputado federal acreano Eduardo Velloso oficializou, na noite desta quarta-feira (4), sua filiação ao partido Solidariedade, em cerimônia realizada em Brasília. Além de reforçar a sigla em nível nacional, o parlamentar deve assumir um papel de liderança no estado, ficando responsável por conduzir a federação partidária formada por Solidariedade e PRD no Acre.

A chegada de Velloso foi celebrada pelo presidente nacional da legenda, o deputado Paulinho da Força, que destacou a importância da atuação política do parlamentar para o fortalecimento do partido, especialmente na região Norte. Durante o ato de filiação, ele ressaltou que o acreano terá papel central na articulação da federação no estado.

“Nossa satisfação de você está aqui conosco, você quem vai comandar nossa federação lá no Acre. Sabe que temos uma federação Solidariedade-PRD. Para nós é uma grande satisfação pelo teu trabalho pelo povo do Acre e pelo que vai representar ainda mais”, disse.

Com a assinatura da ficha de filiação, Eduardo Velloso também se torna o primeiro deputado federal a ingressar no Solidariedade durante a atual janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de legenda sem risco de perder o mandato.

Pré-candidato ao Senado, o médico afirmou que chega à nova sigla disposto a contribuir para o crescimento do partido e fortalecer o projeto político no país.

“Venho somar, sou um soldado do partido. Quando entro em um projeto, gosto de entrar para ganhar, para somar. Então se o nosso intuito é fazer com que o partido cresça no país inteiro, podem contar com o deputado Eduardo Velloso. Me sinto já em casa e pronto para o trabalho”, afirmou.