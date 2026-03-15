Após subir nas primeiras horas do dia, Rio Acre registra leve recuo ao meio-dia

O nível do Rio Acre apresentou leve variação ao longo da manhã deste domingo (15), de acordo com dados de monitoramento divulgados pelas autoridades responsáveis pelo acompanhamento hidrológico.

Às 5h17, o rio marcou 11,43 metros, registrando tendência de subida. Já às 9h, o nível chegou a 11,44 metros, mantendo a elevação observada nas primeiras horas do dia.

Na medição realizada ao meio-dia, o nível apresentou pequena redução e foi registrado em 11,41 metros, indicando estabilidade no volume de água do manancial.

Segundo o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetros.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Apesar das oscilações ao longo da manhã, o nível do Rio Acre permanece abaixo das cotas de atenção estabelecidas para monitoramento. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está fixada em 14,00 metros.