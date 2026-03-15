15/03/2026
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Após vistoria técnica, estado confirma inauguração de ginásio no interior do Acre

Espaço esportivo foi avaliado por equipe técnica antes da entrega oficial à comunidade

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estado confirma inauguração de ginásio no interior do Acre
estado confirma inauguração de ginásio no interior do Acre/Foto: Cedida

O Governo do Acre realizou uma inspeção técnica na última sexta-feira (13) no ginásio Ronald de Moura, em Santa Rosa do Purus, para acompanhar os últimos ajustes da obra de reforma do espaço esportivo. A visita foi conduzida pela equipe da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e confirmou que a reinauguração do ginásio está prevista para o próximo dia 19 de março.

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A vistoria foi liderada pelo secretário estadual de Obras Públicas, Ítalo Lopes, que esteve no município verificando de perto a conclusão dos serviços. A obra contemplou melhorias estruturais importantes no ginásio, incluindo adequações nas instalações e a construção de novos vestiários, visando oferecer mais conforto e segurança para atletas e usuários do local.

Durante a agenda institucional, o secretário foi recepcionado pelo prefeito Tamir Sá, além de integrantes da gestão municipal. Entre eles, o secretário de Esporte, Antônio Carlos, e o secretário de Obras, Antônio Lima. Representantes da empresa responsável pela execução do projeto também acompanharam a visita e apresentaram detalhes sobre o andamento final da reforma.

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Considerado um dos espaços mais importantes para a prática esportiva no município, o ginásio Ronald de Moura desempenha papel fundamental na realização de campeonatos, treinos, eventos comunitários e atividades escolares. Por isso, a recuperação da estrutura vinha sendo aguardada com expectativa por moradores, atletas e estudantes da cidade.

Com a conclusão da obra, a expectativa é que o local volte a sediar competições e projetos esportivos, ampliando as oportunidades de lazer e incentivando a prática de atividades físicas entre crianças, jovens e adultos.

A solenidade de reinauguração deverá contar com a presença de autoridades estaduais, representantes do município e moradores, marcando oficialmente a retomada das atividades no principal palco esportivo de Santa Rosa do Purus.

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