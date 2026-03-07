Ataque com bomba em boate deixa 34 feridos; quatro estão em estado grave

Uma explosão causada por uma bomba em uma boate deixou ao menos 34 pessoas feridas na madrugada deste sábado (7) no distrito de Víctor Larco Herrera, na província de Trujillo, no Peru.
De acordo com as informações divulgadas por autoridades locais, a explosão ocorreu por volta das 3h30. Após o ataque, as vítimas foram socorridas e levadas para dois hospitais da cidade.
Entre os feridos, quatro pessoas permanecem em estado grave e foram encaminhadas para unidades de terapia intensiva (UTI). Outras vítimas sofreram múltiplos ferimentos provocados por estilhaços e também apresentaram contusão pulmonar.
Ainda segundo os relatos médicos, duas pessoas precisaram passar por cirurgia devido a traumas abdominais, enquanto outros feridos ainda aguardam avaliação para possíveis procedimentos.
LEIA TAMBÉM:
Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar
Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre
Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo
A polícia peruana iniciou uma investigação para identificar a origem do artefato explosivo e os responsáveis pelo atentado.
As autoridades também apontam que o mesmo local já havia sido alvo de outra explosão com bomba cerca de duas semanas antes do ataque registrado neste sábado.
Veja o vídeo: