Ataque com bomba em boate deixa 34 feridos; quatro estão em estado grave

De acordo com as informações divulgadas por autoridades locais, a explosão ocorreu por volta das 3h30. Após o ataque, as vítimas foram socorridas e levadas para dois hospitais da cidade.

Entre os feridos, quatro pessoas permanecem em estado grave e foram encaminhadas para unidades de terapia intensiva (UTI). Outras vítimas sofreram múltiplos ferimentos provocados por estilhaços e também apresentaram contusão pulmonar.

Ainda segundo os relatos médicos, duas pessoas precisaram passar por cirurgia devido a traumas abdominais, enquanto outros feridos ainda aguardam avaliação para possíveis procedimentos.

A polícia peruana iniciou uma investigação para identificar a origem do artefato explosivo e os responsáveis pelo atentado.

As autoridades também apontam que o mesmo local já havia sido alvo de outra explosão com bomba cerca de duas semanas antes do ataque registrado neste sábado.