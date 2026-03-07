07/03/2026
Ataque com bomba em boate deixa 34 feridos; quatro estão em estado grave

Ataque ocorreu durante a madrugada e vítimas foram levadas para hospitais da cidade

Ataque com bomba em boate deixa 34 feridos e outras quatro em estado grave
Explosão em boate deixa feridos no Peru/ Foto: Reprodução

Uma explosão causada por uma bomba em uma boate deixou ao menos 34 pessoas feridas na madrugada deste sábado (7) no distrito de Víctor Larco Herrera, na província de Trujillo, no Peru.

De acordo com as informações divulgadas por autoridades locais, a explosão ocorreu por volta das 3h30. Após o ataque, as vítimas foram socorridas e levadas para dois hospitais da cidade.

Entre os feridos, quatro pessoas permanecem em estado grave e foram encaminhadas para unidades de terapia intensiva (UTI). Outras vítimas sofreram múltiplos ferimentos provocados por estilhaços e também apresentaram contusão pulmonar.

Ainda segundo os relatos médicos, duas pessoas precisaram passar por cirurgia devido a traumas abdominais, enquanto outros feridos ainda aguardam avaliação para possíveis procedimentos.

A polícia peruana iniciou uma investigação para identificar a origem do artefato explosivo e os responsáveis pelo atentado.

As autoridades também apontam que o mesmo local já havia sido alvo de outra explosão com bomba cerca de duas semanas antes do ataque registrado neste sábado.

Veja o vídeo: 

