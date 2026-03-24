24/03/2026
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Ativista faz alerta a pais sobre segurança de crianças após casos suspeitos

Publicação orienta prevenção e atenção redobrada

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Ativista faz alerta a pais sobre segurança de crianças
Ativista faz alerta a pais sobre segurança de crianças/Foto: Reprodução

A ativista social Michelle Oliveira usou as redes sociais para fazer um alerta direcionado a pais e responsáveis sobre a segurança de crianças. A manifestação ocorre após relatos de situações consideradas suspeitas em dias diferentes, envolvendo veículos que teriam circulado em áreas com presença de menores.

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Na publicação, ela menciona dois episódios recentes, um envolvendo uma caminhonete preta e outro com um veículo branco, o que gerou preocupação entre moradores. Embora não haja confirmação oficial sobre os casos, o conteúdo chama a atenção para a importância da vigilância e do cuidado no dia a dia.

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Entre as orientações destacadas estão evitar que crianças fiquem sozinhas na rua, observar movimentações incomuns, conversar com os filhos sobre segurança e comunicar imediatamente qualquer situação suspeita às autoridades.

A postagem também reforça o papel da prevenção como principal forma de proteção e incentiva a colaboração entre famílias e comunidade para reduzir riscos e ampliar a segurança de crianças e adolescentes.

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