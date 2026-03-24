Ativista faz alerta a pais sobre segurança de crianças após casos suspeitos

A ativista social Michelle Oliveira usou as redes sociais para fazer um alerta direcionado a pais e responsáveis sobre a segurança de crianças. A manifestação ocorre após relatos de situações consideradas suspeitas em dias diferentes, envolvendo veículos que teriam circulado em áreas com presença de menores.

Na publicação, ela menciona dois episódios recentes, um envolvendo uma caminhonete preta e outro com um veículo branco, o que gerou preocupação entre moradores. Embora não haja confirmação oficial sobre os casos, o conteúdo chama a atenção para a importância da vigilância e do cuidado no dia a dia.

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Entre as orientações destacadas estão evitar que crianças fiquem sozinhas na rua, observar movimentações incomuns, conversar com os filhos sobre segurança e comunicar imediatamente qualquer situação suspeita às autoridades.

A postagem também reforça o papel da prevenção como principal forma de proteção e incentiva a colaboração entre famílias e comunidade para reduzir riscos e ampliar a segurança de crianças e adolescentes.