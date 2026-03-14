14/03/2026
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Atleta Diego Magno impressiona ao pedalar sobre estrutura metálica de ponte em novo vídeo

Pro Rider e multicampeão do trial bike publicou registro que chama atenção pelo nível de risco

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Atleta Diego Magno impressiona ao pedalar sobre estrutura metálica de ponte em novo vídeo
Diego Magno pedala sobre estrutura de ponte em vídeo/ Foto: Instagram

O atleta brasileiro Diego Magno, conhecido no cenário do trial bike como Pro Rider e oito vezes campeão brasileiro da categoria Trial Elite, publicou um novo vídeo nas redes sociais que chamou a atenção de internautas. Nas imagens, ele aparece pedalando sobre a estrutura metálica de uma ponte que conecta regiões do Mato Grosso do Sul e do interior de São Paulo.

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No registro, o atleta percorre parte da estrutura da ponte utilizando apenas a bicicleta, equilibrando-se sobre vigas metálicas em um trajeto que exige precisão e controle absoluto da bike. A cena impressiona pela altura e pela dificuldade do percurso.

Atleta Diego Magno impressiona ao pedalar sobre estrutura metálica de ponte em novo vídeo

Diego Magno pedala sobre estrutura de ponte em vídeo/ Foto: Instagram

Para alguns espectadores, o vídeo provoca admiração pelo nível técnico do atleta. Para outros, a travessia pode parecer um verdadeiro pesadelo, já que qualquer erro poderia resultar em uma queda perigosa.

Reconhecido no esporte, Diego Magno acumula títulos importantes na modalidade, incluindo o campeonato sul-americano e diversas conquistas nacionais na categoria elite do trial bike.

Atleta Diego Magno impressiona ao pedalar sobre estrutura metálica de ponte em novo vídeo

Diego Magno pedala sobre estrutura de ponte em vídeo/ Foto: Instagram

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas destacando a coragem e a habilidade do atleta ao enfrentar um desafio que exige equilíbrio extremo e domínio total da bicicleta.

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Veja o vídeo: 

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