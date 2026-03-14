Atleta Diego Magno impressiona ao pedalar sobre estrutura metálica de ponte em novo vídeo

O atleta brasileiro Diego Magno, conhecido no cenário do trial bike como Pro Rider e oito vezes campeão brasileiro da categoria Trial Elite, publicou um novo vídeo nas redes sociais que chamou a atenção de internautas. Nas imagens, ele aparece pedalando sobre a estrutura metálica de uma ponte que conecta regiões do Mato Grosso do Sul e do interior de São Paulo.

No registro, o atleta percorre parte da estrutura da ponte utilizando apenas a bicicleta, equilibrando-se sobre vigas metálicas em um trajeto que exige precisão e controle absoluto da bike. A cena impressiona pela altura e pela dificuldade do percurso.

Para alguns espectadores, o vídeo provoca admiração pelo nível técnico do atleta. Para outros, a travessia pode parecer um verdadeiro pesadelo, já que qualquer erro poderia resultar em uma queda perigosa.

Reconhecido no esporte, Diego Magno acumula títulos importantes na modalidade, incluindo o campeonato sul-americano e diversas conquistas nacionais na categoria elite do trial bike.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas destacando a coragem e a habilidade do atleta ao enfrentar um desafio que exige equilíbrio extremo e domínio total da bicicleta.

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Veja o vídeo: