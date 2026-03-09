Um avião monomotor caiu na tarde deste domingo (8) após atingir a fiação elétrica antes do impacto. O piloto da aeronave, de 41 anos, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu em uma propriedade rural na região do Campo Novo, no município de Piên, na Região Metropolitana de Curitiba. Após a queda, a aeronave ficou presa em árvores e a área foi isolada para o trabalho da perícia.

No momento do acidente, a região registrava chuva intensa. Dados do Simepar apontam que a estação hidrológica local registrou 13 milímetros de chuva no fim da tarde, sendo 9,4 milímetros em um intervalo de apenas 15 minutos.

O proprietário da área onde ocorreu a queda acionou o socorro logo após o impacto. Equipes de resgate foram enviadas ao local, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações apuradas pela RPC, o piloto era o único ocupante da aeronave. O avião havia decolado de Trombudo Central com destino a Piên, e a identidade oficial da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

