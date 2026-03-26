26/03/2026
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BBB 26: Ana Paula vence último desafio e agita noite de festa

Após cinco desafios no "Barrado do Baile", Ana Paula garante presença na festa e celebra com aliados

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BBB 26: Ana Paula vence último desafio e agita noite de festa
Ana Paula Renault não escondeu o sorriso ao ouvir os primeiros acordes de sua música de entrada na festa do Líder/ Foto: Globo

A noite de festa no Big Brother Brasil 26 teve um nome absoluto: Ana Paula Renault. Após enfrentar uma maratona de desafios na dinâmica do “Barrado do Baile”, a jornalista finalmente conseguiu cumprir sua quinta e última missão, garantindo um retorno cinematográfico à celebração do Líder na madrugada desta quinta-feira (26).

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A entrada não poderia ter sido mais emblemática. Sob os olhares atentos dos demais confinados, Ana Paula cruzou o gramado ao som de “Erva Venenosa”, clássico de Rita Lee que já se tornou uma espécie de hino para sua trajetória nesta edição. A escolha da trilha sonora reforçou sua postura de jogadora que não teme confrontos e sabe usar o sarcasmo a seu favor.

O Fim do Castigo

A participação de Ana Paula no “Barrado do Baile” foi marcada por tensão e estratégia. Para conseguir o direito de participar integralmente da festa, ela precisou mostrar resiliência e foco, superando obstáculos que testaram sua paciência e popularidade dentro da casa. Com a conclusão do quinto desafio, ela encerrou sua participação na dinâmica “com chave de ouro”, como definiram os internautas nas redes sociais.

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Livre das obrigações do desafio, Ana Paula aproveitou a noite para articular novas estratégias de jogo com seus aliados e, claro, desfrutar do buffet e da pista de dança, deixando claro que sua volta triunfal é apenas o começo de uma nova fase na disputa pelo prêmio milionário.

Veja o vídeo: 

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