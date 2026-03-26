Bocalom envia carta à Câmara e sessão é encerrada por falta de quórum

A sessão desta quinta-feira (26) na Câmara de Vereadores de Rio Branco foi encerrada por falta de quórum, impedindo o andamento dos trabalhos legislativos e a leitura de pautas previstas para o dia.

Estavam presentes apenas os vereadores Rutênio Sá, Neném Almeida, Joabe Lira, Fábio Araújo, Samir Bestene, João Paulo e Éber Machado, número insuficiente para abrir a sessão.

Apesar do esvaziamento, a carta de renúncia do prefeito Tião Bocalom deve ser entregue ainda nesta quinta-feira (26). Sem sessão ativa, o documento não poderá ser lido oficialmente em plenário, o que deve adiar sua apresentação formal para a próxima reunião legislativa.

O pedido

O prefeito Tião Bocalom (PSDB) decidiu enviar seu pedido de afastamento do cargo à Câmara Municipal de Rio Branco nesta quinta-feira (25). A informação foi dada por ele mesmo à reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (24).

Bocalom afirmou que o documento será protocolado na casa ainda pela manhã para ser lido aos vereadores. “Envio ainda amanhã pela manhã”, disse o prefeito.

No pedido, a validade está prevista para o dia 4 de abril, que é o prazo máximo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que os gestores do Executivo se afastem de seus cargos para concorrer às eleições.

Com o afastamento, o comando da Prefeitura de Rio Branco ficará sob a responsabilidade do vice-prefeito Alysson Bestene.