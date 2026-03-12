Bocalom diz estar aberto a conversar com Alan Rick e revela que sua equipe já foi procurada

Nos bastidores da política acreana, rumores apontam para uma possível aproximação entre o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o senador Alan Rick com vistas às eleições de 2026. Questionado sobre o assunto em entrevista ao ContilNet,nesta quarta-feira (11), o prefeito afirmou que ainda não houve conversa direta entre os dois.

Segundo Bocalom, neste momento ele tem concentrado suas articulações apenas na definição do partido ao qual deve se filiar para disputar o Governo do Acre. O prefeito tenta ingressar no PSDB e disse que só pretende tratar de alianças políticas após resolver sua situação partidária.

“Não, eu não conversei nada com o Alan. Eu não tô conversando com ninguém. Eu só tô conversando com o partido que eu pretendo ir para dentro, só por enquanto é isso. Depois que eu definir que partido eu vou estar, aí que podemos abrir conversa”, afirmou.

Apesar de evitar discutir alianças agora, Bocalom ressaltou que não tem problemas em dialogar com outras lideranças políticas no futuro. Ele também reafirmou que já tem posição definida em relação à disputa ao Senado.

“Não tenho nenhum problema em conversar com todo mundo, né? Mas, apesar de que eu já estou definido, né? Se nada acontecer de errado pelo meio do caminho, o meu candidato ao Senado é o Márcio Bittar”, declarou.

Ao ser questionado se poderia conversar com Alan Rick caso as articulações partidárias não avancem, o prefeito disse que qualquer decisão será tomada em conjunto com seu grupo político.

“Vamos ver. Eu tenho que ouvir o grupo. Eu tenho um grupo de amigos e pessoas que me ajudam a pensar. Então estamos olhando, estamos pensando. Vamos ver o que a gente vai fazer”, disse.

Bocalom também revelou que integrantes de sua equipe já foram procurados por pessoas ligadas ao senador, embora ele próprio não tenha sido contatado diretamente.

“A verdade é que ele tem realmente procurado a equipe minha, né? Mas a mim não procurou não. Procurou a equipe”, afirmou.

Mesmo assim, o prefeito disse estar aberto ao diálogo caso Alan Rick queira conversar diretamente com ele.

“Eu estou aberto a conversar com qualquer um que é senador da República e tem ajudado o município. Não tenho por que não conversar com ele”, concluiu.

O que diz Alan Rick?

Ao ser questionado sobre a mesma possibilidade de aliança, o senador Alan Rick disse que o prefeito seria bem-vindo ao seu grupo:

“Se ele vier, será bem-vindo. Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas se vier, será bem-vindo”.