Bolsonaristas ocupam a Avenida Paulista em ato com Flávio Bolsonaro como pré-candidato

Manifestantes ocuparam a Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (1º), durante o primeiro grande ato bolsonarista do ano na capital paulista. A mobilização tem como um dos focos a defesa da redução das penas impostas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, além de críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento marca também a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado por aliados como pré-candidato à Presidência da República. O ato ocorre dias após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

Convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a manifestação faz parte do movimento “Acorda Brasil”, que também organizou atos em outras capitais. Em São Paulo, além de Flávio, participaram lideranças políticas e apoiadores que defendem pautas conservadoras e questionam decisões recentes do STF, incluindo medidas envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Imagens aéreas mostram a avenida tomada por manifestantes vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e cartazes com mensagens contra o governo federal. O ato contou com trio elétrico e discursos de parlamentares ao longo da tarde.

Até a última atualização, não havia registro de confrontos. A Polícia Militar acompanhou a manifestação e organizou o esquema de segurança na região central da capital paulista.

Com informações Metrópoles

