Briga entre monitorados termina com homem gravemente ferido e outro preso no interior do Acre

Vítima ficou em estado grave após ataque

Briga entre monitorados termina com homem gravemente ferido
Foto: ContilNet

O monitorado Jucelino Olímpio do Nascimento, de 40 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atingido com golpes de enxada na cabeça. O agressor, também monitorado, Francirlei do Nascimento Araújo, de 36 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na tarde deste domingo (8). O crime ocorreu no município de Bujari, no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações da polícia, os dois monitorados estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Durante a confusão, com os ânimos exaltados, Francirlei teria se apoderado de uma enxada e desferido um golpe na cabeça de Jucelino, que caiu desmaiado.

Francirlei do Nascimento Araújo, de 36 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio

Foto: ContilNet

Populares que presenciaram o fato acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, foi enviada uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, uma ambulância de suporte avançado foi deslocada para dar continuidade ao atendimento e realizar a intubação da vítima, a fim de preservar as vias aéreas.

A ambulância de suporte avançado interceptou a equipe de suporte básico na Vila Custódio Freire, onde os profissionais deram apoio no atendimento e auxiliaram no transporte de Jucelino, que foi levado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A vítima apresentava traumatismo cranioencefálico grave, com exposição da calota craniana.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações sobre o ocorrido e encontrou Francirlei nas proximidades do local do crime. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, juntamente com a enxada utilizada na agressão.

O caso ficará sob investigação da Polícia Civil do município de Bujari.

