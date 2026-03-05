Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes

05/03/2026
ContilPop
A cantora foi levada por policiais para fazer exames antes de ser fichada. Seu empresário chamou a atitude de "imperdoável" e prometeu apoio familiar

Britney Spears/Foto: Reprodução / Instagram
Britney Spears/Foto: Reprodução / Instagram

A noite da última quarta-feira (4/3) terminou de forma ainda mais tensa do que se imaginava para Britney Spears. Após ser parada e detida por suspeita de dirigir sob o efeito de álcool, a estrela do pop não foi levada diretamente para a delegacia, mas sim para um hospital.

Saiba mais: Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo

Segundo as apurações do site TMZ, a cantora precisou passar pela unidade de saúde na madrugada desta quinta-feira (5/3), escoltada por oficiais da Patrulha Rodoviária da Califórnia, para realizar exames de sangue. A abordagem policial aconteceu na região de Westlake Village, bem perto da mansão da artista.

Britney estava sozinha no veículo e, felizmente, não se envolveu em nenhum acidente antes de ser encontrada. O desvio para a unidade de saúde teve um único propósito: checar com precisão a dosagem alcoólica em seu organismo. O laudo segue em sigilo, mas fontes garantem que a própria cantora tem espalhado que o teste marcou 0,06%.

Na Califórnia, o limite para configurar crime é de 0,08%, mas a lei estadual permite a autuação caso o motorista apresente um comportamento perigoso ao volante. Após a coleta, ela foi fichada na prisão do Condado de Ventura por volta das 3h da manhã e liberada perto das 6h.

Agora, terá que dar explicações a um juiz em uma audiência marcada para o dia 4 de maio. A equipe da cantora não tentou passar pano para a situação e se manteve firme. Cade Hudson, empresário da loira, classificou o episódio como “infeliz e completamente imperdoável”.

Em um tom de desabafo, ele indicou que uma intervenção familiar pesada está a caminho. “Esperamos que este possa ser o primeiro passo de uma mudança que já passou da hora de acontecer. Seus entes queridos vão elaborar um plano mais do que necessário”, disparou Cade.

