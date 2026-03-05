Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo

A estrela pop Britney Spears voltou a ser o centro das atenções mundiais por um motivo conturbado. Na noite desta quarta-feira (4/3), a cantora foi detida no condado de Ventura, na Califórnia, sob a acusação de dirigir sob influência de álcool (DUI). De acordo com informações do portal TMZ, o incidente ocorreu por volta das 21h30.
Britney teria sido algemada e levada para prestar esclarecimentos, mas foi liberada logo em seguida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Ventura. O episódio acendeu um alerta entre os fãs, ocorrendo em um momento de grandes movimentações financeiras na carreira da “Princesa do Pop”.
Catálogo de Ouro: Venda Bilionária
Apesar do incidente policial, a carreira de Britney Spears vive um momento de faturamento histórico. No mês passado, a cantora finalizou a venda dos direitos de suas músicas para a Primary Wave, gigante que administra obras de grandes ícones da indústria.
-
Valor do Negócio: Estima-se que a cifra se aproxime de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual).
-
Comparação: O montante é semelhante ao obtido por Justin Bieber em sua negociação em 2023.
-
Hits Envolvidos: O acordo inclui clássicos que moldaram a cultura pop, como “…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again” e “Toxic”.
Vida Pessoal e Carreira em 2026
A nova fase de liberdade de Britney Spears tem sido marcada por altos e baixos emocionais e financeiros. Enquanto a venda de seu repertório garante sua independência econômica por gerações, os problemas com as autoridades locais preocupam seu círculo próximo.
|Detalhes do Evento
|Informações Oficiais
|Local da Ocorrência
|Condado de Ventura, Califórnia (EUA)
|Motivo da Detenção
|Suspeita de dirigir sob influência (DUI)
|Status Atual
|Liberada logo após o registro
|Empresa Compradora
|Primary Wave
A equipe da cantora ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido na Califórnia. Especialistas do mercado fonográfico acreditam que, apesar do susto policial, a imagem de Britney Spears como ícone comercial permanece inabalável, visto o enorme valor agregado ao seu legado musical recentemente negociado.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet