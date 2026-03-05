Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo

A estrela pop Britney Spears voltou a ser o centro das atenções mundiais por um motivo conturbado. Na noite desta quarta-feira (4/3), a cantora foi detida no condado de Ventura, na Califórnia, sob a acusação de dirigir sob influência de álcool (DUI). De acordo com informações do portal TMZ, o incidente ocorreu por volta das 21h30.

Britney teria sido algemada e levada para prestar esclarecimentos, mas foi liberada logo em seguida pelo Gabinete do Xerife do Condado de Ventura. O episódio acendeu um alerta entre os fãs, ocorrendo em um momento de grandes movimentações financeiras na carreira da “Princesa do Pop”.

Catálogo de Ouro: Venda Bilionária

Apesar do incidente policial, a carreira de Britney Spears vive um momento de faturamento histórico. No mês passado, a cantora finalizou a venda dos direitos de suas músicas para a Primary Wave, gigante que administra obras de grandes ícones da indústria.

Valor do Negócio: Estima-se que a cifra se aproxime de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual).

Comparação: O montante é semelhante ao obtido por Justin Bieber em sua negociação em 2023.

Hits Envolvidos: O acordo inclui clássicos que moldaram a cultura pop, como “…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again” e “Toxic”.

Vida Pessoal e Carreira em 2026

A nova fase de liberdade de Britney Spears tem sido marcada por altos e baixos emocionais e financeiros. Enquanto a venda de seu repertório garante sua independência econômica por gerações, os problemas com as autoridades locais preocupam seu círculo próximo.

Detalhes do Evento Informações Oficiais Local da Ocorrência Condado de Ventura, Califórnia (EUA) Motivo da Detenção Suspeita de dirigir sob influência (DUI) Status Atual Liberada logo após o registro Empresa Compradora Primary Wave

A equipe da cantora ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido na Califórnia. Especialistas do mercado fonográfico acreditam que, apesar do susto policial, a imagem de Britney Spears como ícone comercial permanece inabalável, visto o enorme valor agregado ao seu legado musical recentemente negociado.

