Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala

O tapete vermelho brasileiro ganhou ares de Hollywood nesta quarta-feira (18/3). A atriz Bruna Marquezine foi a grande estrela do Golden Globes Tribute Gala Brazil, realizado no Rio de Janeiro. Recém-chegada dos Estados Unidos, onde marcou presença no Oscar 2026, Bruna não apenas desfilou sua elegância, mas também assumiu o palco como apresentadora oficial da cerimônia ao lado do ator Lázaro Ramos.

De acordo com o portal Metrópoles, a escolha do figurino de Marquezine foi o assunto principal entre especialistas de moda e fãs nas redes sociais. A atriz optou por um modelo que equilibra sofisticação e ousadia, reafirmando seu status de ícone fashion internacional.

Detalhes do Look de R$ 32 Mil

O visual de Bruna Marquezine para a noite de gala foi assinado por uma das grifes mais prestigiadas do mundo, destacando as curvas e a elegância da artista.

Grife de Luxo: O vestido longo preto é uma criação da marca Tom Ford, conhecida pelo corte impecável e sensualidade refinada.

Design Assimétrico: A peça contava com um decote frontal assimétrico moderno e um decote profundo nas costas, unindo tendências clássicas e contemporâneas.

Investimento: O valor estimado do vestido é de R$ 32 mil, sem contar as joias e acessórios que completaram a composição de gala.

Ficha Técnica da Aparição: Bruna Marquezine no Rio

Confira os detalhes da participação da atriz no evento internacional em solo carioca:

Categoria Informações do Evento Evento Golden Globes Tribute Gala Brazil Local Rio de Janeiro (RJ) Data 18 de março de 2026 Apresentadores Bruna Marquezine e Lázaro Ramos Grife do Vestido Tom Ford Valor Estimado R$ 32.000,00

A passagem de Bruna Marquezine pelo evento consolida sua ponte aérea entre o mercado brasileiro e as grandes produções internacionais. Segundo o levantamento do Metrópoles, a atriz demonstrou total domínio do palco ao lado de Lázaro Ramos, celebrando as produções nacionais que foram homenageadas pelo Globo de Ouro. O look “all black” com recortes estratégicos promete ser a principal referência para vestidos de festa na temporada de outono-inverno 2026, mantendo o nome de Bruna no topo das pesquisas de tendência e comportamento.