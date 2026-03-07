Cachorrinha é encontrada sozinha no Jardim de Alah e moradores tentam localizar tutor

Uma cachorrinha de pequeno porte foi encontrada sozinha na tarde deste sábado (7) na região do Jardim de Alah, em Rio Branco. O animal aparenta ser bem cuidado, o que levanta a suspeita de que possa ter se perdido recentemente, e moradores agora buscam localizar o tutor.

A cadelinha foi vista circulando pela área do Jardim de Alah durante a tarde. Segundo quem o encontrou, o animal não apresenta sinais de abandono e parece estar saudável, indicando que pode ter fugido ou se perdido do dono.

A mobilização agora é para tentar identificar a família do pet e garantir que ele retorne para casa em segurança.

Quem reconhecer o animal ou tiver informações sobre o possível tutor pode entrar em contato pelo telefone (68) 99250-9911.