Uma moradora da região do ramal Cassirian, localizado às margens da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco, está mobilizando as redes sociais em busca de sua cachorrinha de estimação que desapareceu nos últimos dias. Em um vídeo divulgado na internet, a mulher faz um apelo emocionado pedindo ajuda da população para localizar o animal. Quem tiver visto o animal ou souber de alguma informação pode entrar em contato pelo telefone (68) 99949-5339.

Segundo ela, a cachorrinha sumiu nas proximidades do ramal e desde então a família tem vivido momentos de angústia, já que o animal é muito querido e bastante apegado aos donos. Para aumentar as chances de reencontrar a cadela, a tutora informou que está oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil para quem ajudar a encontrar ou fornecer informações que levem ao paradeiro do animal.

A dona também destacou que qualquer informação pode ser fundamental para localizar a cachorrinha e pediu a colaboração dos moradores da região e de quem trafega pela BR-364.

A família segue na esperança de que, com a ajuda da comunidade, a cachorrinha possa voltar para casa em segurança, e a história tenha um final feliz.

Veja o vídeo: