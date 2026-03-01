01/03/2026
ContilPop
Cachorro encontrado em posto de combustível de Rio Branco aguarda localização de tutor

Animal é descrito como dócil e aparenta receber cuidados; contato foi disponibilizado

Cachorro encontrado em posto aparenta ter tutor e aguarda identificação
Cachorro encontrado em posto aparenta ter tutor e aguarda identificação/ Foto: Instagram

Cachorro encontrado em posto aparenta ter tutor e aguarda identificação; interessados podem entrar em contato pelo número informado.

Um cachorro foi encontrado nas dependências do Posto Tropical e está à espera de identificação do possível tutor. Segundo informações repassadas por quem localizou o animal, ele é dócil e aparenta receber cuidados frequentes.

De acordo com relatos, o cão é carinhoso, se aproxima das pessoas com facilidade e não apresenta sinais de abandono prolongado, o que reforça a suspeita de que tenha dono.

A divulgação busca localizar o responsável o quanto antes para que o animal possa retornar ao lar.

Quem souber quem é o tutor ou tiver informações pode entrar em contato pelo número 68 99247-0921.

