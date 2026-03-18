Caiu? Pix apresenta falha geral e usuários não conseguem fazer transferências

Milhares de brasileiros tiveram problemas para usar o Pix nesta terça-feira (18). O sistema de transferências instantâneas ficou instável ao longo do dia, impedindo pagamentos e envios de dinheiro em diferentes bancos.

As primeiras reclamações começaram ainda no fim da manhã, e aumentaram rapidamente, segundo registros do site que monitora serviços digitais e reúne relatos de usuários. A situação seguiu um padrão parecido com outras interrupções já registradas anteriormente.

Entre os principais problemas apontados estão transferências que não são concluídas, mensagens de erro e operações que permanecem com o status “em processamento” por vários minutos. Alguns clientes também informaram que o sistema não reconhecia chaves Pix ou simplesmente não finalizava os pagamentos.

As queixas se espalharam rapidamente pelas redes sociais, com usuários de diferentes instituições financeiras relatando dificuldades ao mesmo tempo. Esse tipo de ocorrência geralmente indica uma instabilidade mais ampla no funcionamento do sistema, e não apenas falhas isoladas de um banco específico.

O que fazer quando o Pix apresenta instabilidade

Enquanto o serviço não volta ao normal, especialistas orientam adotar alguns cuidados simples para evitar transtornos:

Evitar repetir várias tentativas seguidas, para não correr risco de cobrança duplicada;

Conferir o saldo da conta antes de tentar novamente;

Aguardar alguns minutos antes de refazer a operação;

Utilizar outras formas de pagamento, como cartão, TED ou dinheiro, se houver urgência.

Outra recomendação importante é acompanhar o status da transação. Em alguns casos, o valor pode ser debitado da conta, mas permanecer em processamento até que o sistema seja totalmente restabelecido.