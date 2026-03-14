14/03/2026
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Câmeras de segurança foram removidas após execução de trabalhadores na Cidade do Povo, diz polícia

Os outros dois trabalhadores que estavam com as vítimas foram liberados

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Os corpos foram encontrados pela polícia/Foto: ContilNet
Os corpos foram encontrados pela polícia | Foto: ContilNet

A Polícia Civil segue investigando o duplo homicídio dos trabalhadores Gustavo Gabriel Bezerra Soster, de 17 anos, e Daniel Dourado de Souza, de 22, ocorrido na Cidade do Povo, em Rio Branco. Novas informações divulgadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que câmeras de segurança próximas ao local do crime foram arrancadas após a ação.

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Segundo o delegado Alcino Júnior, responsável pelo caso, o crime ocorreu ainda durante o dia e em frente a uma obra com a presença de várias pessoas. Mesmo assim, a polícia enfrenta dificuldades na coleta de depoimentos, já que moradores da região demonstram receio em colaborar com as investigações.

De acordo com a apuração policial, os jovens trabalhavam em uma cerâmica e realizavam a entrega de tijolos em uma construção, acompanhados de outros dois colegas, quando foram abordados por integrantes de uma facção criminosa que atua na área. Gustavo e Daniel foram levados pelos suspeitos até uma região de mata situada nos fundos da estação de tratamento de esgoto do bairro, onde acabaram mortos a tiros.

Os outros dois trabalhadores que estavam com as vítimas foram liberados e deixaram o local rapidamente, temendo também serem executados.

Apesar das dificuldades causadas pela retirada das câmeras e pela falta de testemunhos, o delegado afirma que a Polícia Civil já possui informações preliminares consideradas importantes para o avanço das investigações. Até o momento, os suspeitos não foram identificados oficialmente e seguem foragidos.

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